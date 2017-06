Nederlandse bouw in Europese top qua groei

De Nederlandse bouw presteert sterker dan die in de meeste andere Europese landen. Tot en met 2019 groeit de bouwsector opgeteld met 12 procent, blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw. Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat de Nederlandse bouwmarkt in de crisisjaren meer dan gemiddeld kromp. In 2019 is de bouwmarkt nog altijd niet op het niveau van voor de crisis.

De utiliteitsbouw doet het in Nederland bijzonder goed en is zelfs de meest dynamische van Europa. In de woningbouw en de renovatie van gebouwen zit Nederland in de top 4. De ontwikkeling van de grond-, water- en wegenbouw is gemiddeld. De Nederlandse bouwmarkt groeit wel over de hele breedte, terwijl de bouw in de meeste andere Europese landen op 1 of 2 groeisectoren leunt.