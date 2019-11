Nederlandse boete voor chemieconcern BASF

Chemieconcern BASF betaalt in Nederland een boete van 250.000 euro voor het niet naleven van de veiligheidsregels. Volgens het Openbaar Ministerie had het Duitse bedrijf op zijn vestiging in De Meern in 2014 en begin 2015 niet alle maatregelen getroffen om zware ongevallen te voorkomen.

Daarnaast zou BASF de Arbeidsomstandighedenwet hebben overtreden. Het bedrijf wist of had redelijkerwijs moeten weten dat daardoor schade aan de gezondheid van zijn werknemers kon ontstaan, aldus justitie.

BASF kreeg een strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek naar aanleiding van enkele incidenten. Zo kwam in juli 2014 de gevaarlijke stof nikkelmonoxide vrij doordat een inspectieluik niet goed was afgesloten. In september van datzelfde jaar verrichtten werknemers van BASF werkzaamheden onder een reactor, zonder dat hiervoor de verplichte werkvergunning was verleend. Een van de werknemers kreeg brandwonden na het vrijkomen van een stof, en een andere hield er psychische klachten aan over.

Het gaat om ernstige feiten, vindt het OM. BASF heeft inmiddels verbeteringen doorgevoerd. Na februari 2015 hebben zich volgens justitie geen noemenswaardige incidenten meer voorgedaan.