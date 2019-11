Nederlandse biotechnoloog in zee met Nestlé

Het Nederlandse biotechbedrijf Caelus Health heeft een deal gesloten met Nestlé. De voedingsreus zal de verdere ontwikkeling van een voedingssupplement financieren en krijgt in ruil daarvoor de rechten om het product naar de markt te brengen.

Het gaat om pilletjes die handig zijn voor mensen met bijvoorbeeld overgewicht. Zij hebben meer kans op het krijgen van diabetes. Volgens Caelus-topman Luc Sterkman heeft zijn bedrijf een middel gevonden dat zorgt voor een verhoogde gevoeligheid voor insuline. Hierdoor zou de kans op diabetes kleiner worden. Sterkman hoopt dat het middel, dat nog geen naam heeft, in 2022 op de markt kan komen.

Caelus werd in 2014 opgericht als spin-off van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC). Het bedrijf richt zich op middelen op basis van darmbacteriën, die moeten helpen tegen leveraandoeningen en diabetes. Daarbij was Caelus de laatste jaren voor een groot deel afhankelijk van subsidies.

Met de deal met Nestlé is „veel geld” gemoeid, aldus Sterkman. Maar hoeveel kan hij niet zeggen. Caelus en Nestlé Health Science, de Nestlé-dochter die zich bezighoudt met onderzoek naar gezonde voeding, brengen geen financiële details naar buiten.

Caelus zal zelfstandig blijven opereren en werkt naast de samenwerking met Nestlé ook nog aan andere projecten. De onderneming heeft slechts zes medewerkers, maar via andere organisaties zijn er volgens Sterkman tientallen mensen bij de werkzaamheden van Caelus betrokken. Het bedrijf heeft op dit moment geen plannen om naar de beurs te gaan.