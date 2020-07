Nederlandse beleggers kochten veel binnenlands schuldpapier

Nederlandse beleggers hebben tijdens de coronacrisis veel binnenlands schuldpapier aangekocht. Het aanbod van Nederlands schuldpapier nam sterk toe omdat de overheid en het bedrijfsleven veel leningen aangingen om de crisis het hoofd te bieden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgens DNB ging het om netto-aankopen van Nederlands schuldpapier in de maanden maart, april en mei ter waarde van ruim 55 miljard euro. In de voorgaande maanden deden beleggers juist meer leningen van de hand dan dat ze aankochten. De netto-uitgifte van obligaties en leningen door de Staat en het bedrijfsleven bedroeg in de meetperiode 106 miljard euro, tegen ruim 20 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Daarnaast wijst DNB op monetaire steunoperaties, waaronder het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) tegen de crisis. Hierbij werd door de ECB en DNB ook Nederlands schuldpapier aangekocht. Daarvan nam DNB het overgrote deel voor zijn rekening.

Het bezit van binnenlands schuldpapier door Nederlandse beleggers lag eind mei op 457 miljard euro.