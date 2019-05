„Nederlandse belegger kiest niet voor Europa”

Nederlandse particuliere beleggers steken meer geld in Amerikaanse aandelen dan in stukken van niet-Nederlandse bedrijven uit Europa. Dat constateert onlinebroker BinckBank in een analyse van de aandelenposities in ruim 200.000 beleggingsportefeuilles.

Op basis van belegd vermogen zijn investeringen in Amerikaanse (18 procent) en natuurlijk Nederlandse (69 procent) aandelen duidelijk het meest in trek. Volgens de cijfers beleggen Nederlandse particuliere beleggers nog geen 12 procent van hun aandelenportefeuille in de andere landen van de Europese Unie. Daarmee wijken ze duidelijk af van pensioenfondsen, stelt BinckBank. Die investeren traditiegetrouw juist een flink deel van hun vermogen in de eurozone.

Wanneer gekeken wordt naar de beleggingen in Europese bedrijven is Duitsland met een kleine 28 procent duidelijk favoriet, op gepaste afstand gevolgd door Frankrijk (21 procent). Verder valt het op dat Denemarken (11 procent) hoog scoort. Dit heeft vooral te maken met de populariteit van het Deense biotechbedrijf Genmab, dat qua belegd vermogen zelfs het meest populaire Europese aandeel is onder Binck-beleggers.