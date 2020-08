Nederlandse banken verleenden voor 22 miljard euro steun

Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis in maart voor 22 miljard euro aan steun verleend aan bedrijven. Die kregen bijvoorbeeld uitstel van aflossingen of extra leningen. Al 158.000 bedrijven maakten daar gebruik van en 32.400 particulieren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Al sinds mei neemt de vraag naar deze extra steun af. Voorzitter Chris Buijink van de NVB denkt dat ondernemers voorzichtig zijn omdat ze economisch moeilijke tijden verwachten of rekening houden met het aflopen van de overheidssteun in het najaar. „Ondernemers gaan minder nieuwe leningen aan, bijvoorbeeld omdat ze niet weten of zij een investering terug kunnen verdienen of extra schuld wel kunnen terugbetalen.”

Het einde van steunmaatregelen moet volgens Buijink goed worden afgestemd tussen banken, de Belastingdienst, gemeenten en het UWV. Zij moeten „het moment voor het inlopen van achterstanden en stoppen van steun goed timen” om te voorkomen dat ondernemers „de gevolgen van de coronacrisis in één keer voor de kiezen krijgen”.

Sinds de vorige melding begin juli zijn bijna 3000 nieuwe leningen verstrekt aan ondernemers, waardoor de teller nu op 29.000 leningen staat. In totaal is daar een bedrag van 18,9 miljard euro mee gemoeid. Nog eens 129.000 bedrijven kregen uitstel van betaling van hun bank voor in totaal ongeveer 3 miljard euro. Die getallen veranderen al sinds mei nauwelijks meer.

Zo’n 32.400 consumenten kregen uitstel van aflossing voor hun hypotheek of consumptief krediet. Dat zijn er zo’n 400 meer dan begin juli. In totaal bedroeg de steun aan consumenten circa 77 miljoen euro.