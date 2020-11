Nederlandse banken verleenden 30,6 miljard euro aan coronasteun

De coronasteun van banken is verder toegenomen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart inmiddels 30,6 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 169.000 ondernemers en meer dan 37.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Bij de peiling vorige maand ging het nog om een totaalbedrag van 28 miljard euro. Met het uitstel van aflossingen is in totaal 3,1 miljard euro gemoeid, evenveel als een maand geleden. Ondernemers konden vanaf het begin van de crisis eind maart tot afgelopen zomer voor zes maanden uitstel van aflossingen aanvragen.

„De cijfers lijken nu te weerspiegelen dat veel ondernemers de crisis nog relatief goed weten te doorstaan”, zegt Chris Buijink, voorzitter van de NVB. „Het aantal klanten dat niet in staat is om weer aan zijn aflossingsverplichtingen te voldoen, is op dit moment zeer beperkt.”

Ruim 37.000 mensen hebben een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. In de meeste gevallen betekent dat een pauze van een tot drie maanden. Daarmee is in totaal 88 miljoen euro gemoeid.