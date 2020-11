Nederlandse banken: dividendban moet overgaan in maatwerk

De oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan Europese banken om wegens de coronacrisis geen dividend uit te keren, kan bij Nederlandse kredietverstrekkers op steeds minder begrip rekenen. Het gaat om een sectorbrede maatregel, terwijl acht maanden na het begin van de crisis per bank moet worden bekeken of winstuitkeringen te grote risico’s met zich meebrengen.

„We zijn in afwachting van wat de ECB zal besluiten, maar ik denk in algemene zin dat we snappen dat dit is gedaan in het grote crisisjaar. Vooruitkijkend, moeten we kijken naar wat wel en niet nodig is”, zei Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, in een gesprek met journalisten.

De ECB vroeg banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Volgens de toezichthouder kunnen financiële instellingen dat geld beter achter de hand houden om een extra buffer te hebben, waarmee bijvoorbeeld verliezen op nooit terugbetaalde leningen worden opgevangen. Ook de inkoop van eigen aandelen was uit den boze.

De Nederlandse BNG Bank, die vooral aan gemeenten en andere publieke of semipublieke organisaties leent, kijkt ook uit naar het moment dat de algehele dividendban eindigt. „Ik begrijp dat je in zo’n historische crisis een beroep doet op solidariteit en de oproep doet dat je goed gekapitaliseerd blijft”, zegt bestuursvoorzitter Gita Salden. „Maar ik vind het op een gegeven moment wel gezond dat je afscheid neemt van generieke maatregelen. Ik heb gemeenten als aandeelhouders en als die op dit moment iets kunnen gebruiken dan is het wel dividend.”

Saldens wens gaat mogelijk binnenkort in vervulling. Tegenover zakenkrant Financial Times liet ECB-directielid Yves Mersch weten dat banken volgend jaar mogelijk weer winst mogen uitkeren, op voorwaarde dat ze er financieel goed voor staan.