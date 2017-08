Nederlandse autoverkopen in de lift

De Nederlandse autoverkopen hebben in juli de stijgende lijn doorgezet. Vorige maand werden in totaal 32.735 nieuwe personenwagens op kenteken gezet en dat is 5,5 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, meldden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

Dealers hebben dit jaar tot nu toe al bijna 259.000 nieuwe auto’s aan de man gebracht. Daarmee lopen de verkopen na zeven maanden ruim 15 procent voor ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat er in heel 2017 in totaal 415.000 voertuigen kunnen worden geregistreerd.

Ruim driekwart van de verkochte auto’s betreft dit jaar een reguliere benzinevariant. Door het verdwijnen van de fiscale voordelen voor zakelijke rijders is het aandeel zogeheten plug-inhybrideauto’s in de totale verkoop inmiddels gedaald tot onder de 5 procent, terwijl dit vorig jaar bijna 8 procent was en in 2015 een kleine 13 procent.