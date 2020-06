Nederlandse app traint lassers en steigerbouwers in Singapore

Duizenden lassers, steigerbouwers en laders en lossers van boten, vrachtwagens en ander materieel in Singapore worden via een Nederlandse app getraind op het gebied van vakbekwaamheid en veiligheidsbewustzijn. Zij zitten vanwege de coronacrisis tijdelijk zonder werk en grijpen de tijd aan om hun kennis bij te spijkeren.

App-maker Bolster Safety ging een samenwerking aan met de Singaporese belangenbehartiger van de procesindustrie ASPRI. Daardoor hebben meer dan 10.000 werknemers in Singapore toegang tot de app verdeeld over zeker 500 bedrijven in met name petroleum-, petrochemische, specialistische chemische en farmaceutische sectoren.

Bolster Safety is onderdeel van Sanoma Learning. Financiële details van de overeenkomst werden niet gemeld.