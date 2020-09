Nederlandse aandeelhouders akkoord met verhuisplan Unilever

De aandeelhouders van het Nederlandse deel van Unilever zijn in overgrote meerderheid akkoord gegaan met het plan van de producent van levensmiddelen en consumentengoederen, om op papier een volledig Brits bedrijf te worden.

In totaal had ruim 64 procent van het uitstaande aandelenkapitaal zich aangemeld voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering. Daarvan gaf 99,39 procent goedkeuring voor de plannen. Een belangrijke eerste horde is nu genomen. Op 12 oktober volgt een stemming onder aandeelhouders van het Britse onderdeel.

Het bedrijf achter merken als Ola, Zwitsal en Dove maakte in juni bekend zijn bedrijfsstructuur te willen vereenvoudigen. Waar het concern nu nog bestaat uit een Brits en Nederlands deel, met elk eigen aandelen, hoopt Unilever in november volledig Brits te worden. Van een fysiek vertrek is daarbij geen sprake. Nederlandse politici zijn overigens minder te spreken over de plannen waardoor de staatskas de nodige dividendbelasting misloopt. GroenLinks kwam met een plan om het bedrijf een verhuisboete op te leggen in de vorm van een soort eindafrekening. Unilever-topman Alan Jope denkt niet dat die wet mag worden ingevoerd.