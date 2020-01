‘Nederlands vlees en groente in trek in het buitenland’

Nederlandse voedingsmiddelen waren vorig jaar opnieuw erg populair in het buitenland. Volgens een rapport van ABN AMRO steeg de Nederlandse uitvoerwaarde van vlees met ruim 7 procent het hardst. Ook onze vis, groente en fruit waren in trek.

De flinke stijging van vleesproducten is het gevolg van de Afrikaanse varkenspest in China, waardoor op de wereldmarkt tekorten aan varkensvlees zijn ontstaan. Bij de export van vis was sprake van een plus van 6 procent en bij groente en fruit ging het om een toename van 7 procent.

De cijfers van groente en fruit zijn wel enigszins vertekend, omdat een groot deel van de fruitexport niet van Nederlandse bedrijven afkomstig is. Veel tropische vruchten komen de Rotterdamse haven binnen en worden vervolgens via vrachtvervoer of binnenvaart de grens overgebracht naar andere landen in Europa. Van de groente-export komt wel meer dan 80 procent van Nederlandse tuinders. Denk bijvoorbeeld aan tomaten, paprika’s en komkommers.

De uitvoerwaarde van zuivelproducten steeg maar zeer beperkt in 2019. Zuivelexporteurs kenden volgens ABN AMRO bovendien een „paniekmomentje”. Dat was toen de Amerikaanse president Donald Trump groen licht kreeg van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) voor hogere importtarieven aan Europese lidstaten ter compensatie van de onrechtmatige staatssteun van de Europese Unie aan vliegtuigbouwer Airbus. Ook voor onze kaas dreigden daardoor heffingen. Maar in de ogen van de bank werd al snel duidelijk dat de schade meeviel: de belangrijkste Nederlandse exportkazen, zoals Gouda en Edammer, waren uitgezonderd.

Voor 2020 verwacht ABN AMRO een verdere stijging van de uitvoer van voedsel. De agrarische sector krijgt waarschijnlijk wel te maken met beperkte groeimogelijkheden als gevolg van de stikstofmaatregelen. Dit speelt bijvoorbeeld voor de rundveestapel en dus voor de melkproductie. Voor dit jaar valt hier de daling naar verwachting mee, denkt de bank. Dit is omdat de stikstofmaatregelen nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. Op de langere termijn lijkt een afname van het aantal melkkoeien echter onvermijdelijk, aldus het financiële concern.