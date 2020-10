Nederlands softwarebedrijf MessageBird haalt 200 miljoen op

Het Nederlandse softwarebedrijf MessageBird, dat chatverkeer tussen bedrijven en klanten verzorgt, heeft 200 miljoen dollar opgehaald voorafgaand aan de geplande beursgang van volgend jaar. Het bedrijf heeft nu een geschatte waarde van 3 miljard dollar.

Een deel van het geld gaat naar de aankoop van andere bedrijven, aldus topman Robert Vis. Het bedrijf verwacht een „aanzienlijke versterking” en wil met het geld fusies en overnames bekostigen. De directeur denkt dat het bedrijf flink kan groeien. MessageBird wil in de eerste helft van 2021 naar de beurs.

Vis zei ook te zijn benaderd door „zo ongeveer elke SPAC die er bestaat”. Daarmee doelt hij op zogeheten ‘special purpose acquisition companies’, bedrijven die de beurs op gaan om geld op te halen voor overnames van andere bedrijven. Volgens Vis is er nog niet besloten of MessageBird een traditionele beursgang zal krijgen.

MessageBird verwacht dit jaar een omzetgroei tot 353 miljoen dollar, omdat bedrijven de verkoopdiensten en klantenservice verplaatsen naar online.

Vis zegt het geld te hebben opgehaald via een investeringsronde via Zoom- en Google Hangouts-gesprekken bij onder meer Spark Capital, Atomico, Accel en Y-Combinator. Will Reed, beherend vennoot van Spark, zal toetreden tot het bestuur van MessageBird.

Vis richtte MessageBird in 2011 op nadat hij het betalingsbedrijf Zaypay had verkocht. Het bedrijf heeft circa 350 medewerkers, die naast het hoofdkantoor in Amsterdam werken vanuit Singapore, San Francisco, Sydney en Bogota. De onderneming is nog niet winstgevend en eindigt dit jaar naar verwachting met een verlies van enkele miljoenen euro’s. Voor het bedrijf is snelle groei op dit moment het belangrijkste.