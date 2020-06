‘Nederlands reisadvies voor Turkije onbegrijpelijk en schadelijk’

Nederland moet het reisadvies voor Turkije snel aanpassen. Dat vindt de Nederlands-Turkse Kamer van Koophandel. Vanwege het coronavirus worden naar het land alleen nog noodzakelijke reizen aangeraden en omdat het buiten Europa ligt, blijft het voorlopig op ‘oranje’ staan. „Het is onbegrijpelijk en schadelijk voor de economische banden tussen Nederland en Turkije”, stelt voorzitter Ethem Emre.

„De corona-uitbraak is onder controle gebracht. De regering doet er alles aan om een nieuwe uitbraak te voorkomen. Er zijn overal uitgebreide voorzorgsmaatregelen, voldoende snelle testen en er is volop ic-capaciteit”, zegt Emre. „Het is belachelijk dat vakanties naar bijvoorbeeld Italië wel mogelijk worden gemaakt, en naar Turkije niet.”

Een oranje reisadvies betekent in de praktijk dat reisverzekeringen schades in Turkije niet of niet volledig vergoeden. Wie vanuit Turkije terugvliegt naar Nederland moet bovendien na aankomst veertien dagen in quarantaine. Reizen over land is wel mogelijk, maar leidt tot controles onderweg, bijvoorbeeld in Griekenland.

De impact van de huidige reiscrisis blijft in Nederland relatief beperkt: toerisme is hier goed voor 2,5 procent van het bbp. In Turkije is dat 10 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar daalden de inkomsten uit toerisme in Turkije met meer dan 11 procent. Nederlanders staan normaal gesproken op de zesde plek in de lijst van toeristen die het meeste geld uitgeven in het land, volgens het Turkse statistiekbureau Turkstat.

Turkije is voor Nederlandse reisorganisaties een belangrijk land. Topman Steven van der Heijden van het Turks-Nederlandse Corendon verwacht dat er daarom voor Turkije snel een uitzondering wordt gemaakt, zei hij eerder bij Hart van Nederland. „Turkije wil graag en heeft zijn zaakjes goed op orde. Ik heb goede hoop.”