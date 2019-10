„Nederlands pensioenstelsel beste ter wereld”

Ondanks de dreigende kortingen is het Nederlandse pensioenstelsel opnieuw uitgeroepen tot het beste van de wereld. Adviesbureau Mercer zette Nederland maandag in zijn Global Pensions Index net als vorig jaar bovenaan.

Pensioenexpert Marc Heemskerk van Mercer beseft dat er veel te doen is rond het Nederlandse pensioenstelsel. „We zijn met elkaar kritisch, en dat is ook goed want alleen dan kun je de kwaliteit blijven borgen. Maar soms is het goed om door dit soort onderzoeken te beseffen dat we het wereldwijd gezien erg goed voor elkaar hebben.”

In 2017 was Denemarken net iets hoger geklasseerd. Dat land staat nu tweede en is na Nederland het enige andere land dat de waardering ’A’ krijgt voor de mate van financiële stabiliteit die het stelsel biedt na de pensionering. Australië werd derde, gevolgd door de Scandinavische landen Finland, Zweden en Noorwegen.

Het Nederlandse pensioenstelsel scoort hoog op het gebied toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Dat leidde tot een totaal van 81 van de 100 punten, 0,7 punten meer dan vorig jaar. Ruimte voor verbetering is er op het vlak van schulden van huishoudens, die relatief hoog zijn. Dat noemt Heemskerk opvallend. „Goed gevulde pensioenpotten brengen klaarblijkelijk meer vertrouwen om schulden aan te gaan.” Ook in Denemarken hebben huishoudens relatief veel schulden, waarvan hypotheekschulden de hoofdmoot vormen.

Ook kan de arbeidsparticipatie onder ouderen in Nederland beter nu de levensverwachting stijgt. Mercer merkt op dat veel landen te maken hebben met een steeds ouder wordende bevolking. Dat zet druk op de publieke middelen. Volgens de Verenigde Naties heeft in 2070 een vijfde van de wereldbevolking de gepensioneerde leeftijd bereikt. Nu is dat nog 9 procent.

Mercer bekijkt in het onderzoek de pensioenstelsels van 37 landen die gezamenlijk goed zijn voor bijna twee derde van de wereldbevolking. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de deelnemers er beter van worden, of het stelsel houdbaar is en of er vertrouwen in het systeem is.

Verlaging

Vorige week waarschuwden de grote pensioenfondsen in hun kwartaalberichten voor verlagingen van pensioenen. De kortingen voor miljoenen Nederlanders is onder de huidige pensioenregels bijna niet meer te voorkomen, stelden ze. Hoewel ze afgelopen kwartaal fikse rendementen behaalden, ging de financiële positie van de fondsen toch verder onderuit. Metaalfonds PME noemt kortingen in 2020 „bijna onvermijdelijk.”