‘Nederlands pensioenstel opnieuw beste ter wereld’

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt voor het derde jaar op rij beoordeeld als beste ter wereld. Dat blijkt uit de Global Pension Index die adviesbureau Mercer en CFA Institute elk jaar uitbrengen.

In de Global Pension Index worden de pensioenstelsels van bijna veertig landen getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Denemarken komt voor de derde keer op rij op de tweede plaats. Alleen Nederland en Denemarken verkrijgen de A-status met hun pensioenstelsel.

Hoewel Nederland al jaren het beste pensioenstelsel ter wereld heeft, zal het pensioenstelsel de komende jaren flink gaan veranderen door het Pensioenakkoord.

Lagere beleggingsopbrengsten en hogere staatsschulden als gevolg van de coronacrisis leiden wereldwijd tot negatieve effecten op de voorziening van toekomstige pensioenen. In combinatie met de stijgende levensverwachting en toenemende druk op middelen om het welzijn van de vergrijzende bevolking te ondersteunen, zorgt Covid-19 voor nog meer pensioenonzekerheid.

„Ook vóór Covid-19 stonden pensioenstelsels wereldwijd onder toenemende druk om de pensioenuitkeringen te behouden, daarom is in Nederland het Pensioenakkoord opgesteld”, stelt Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland. „Het klinkt tegenstrijdig dat we het beste pensioenstelsel ter wereld gaan veranderen, maar het is noodzakelijk voor het vertrouwen in ons pensioenstelsel.”