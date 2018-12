Nederlands databedrijf in zee met BASF

De Nederlandse leverancier van satellietgegevens VanderSat gaat samenwerken met de chemiereus BASF. De Haarlemse onderneming levert het Duitse concern technologie voor digitale hulpmiddelen voor de landbouw.

VanderSat verkoopt data die satellieten met behulp van microgolftechnologie verzamelen. Dit levert boeren nuttige informatie op, bijvoorbeeld over de vochtigheid of temperatuur van landbouwgrond. BASF wil deze gegevens verwerken in het eigen informatiesysteem voor de landbouw.

Volgens BASF zorgt de bijdrage van VanderSat voor preciezere informatie en voorspellingen over de akkers en velden van boeren. Die zouden daardoor efficiënter kunnen omspringen met water en voedingsstoffen. De twee bedrijven geven geen financiële details van de samenwerking.