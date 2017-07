Nederlands Dagblad verhuist naar hartje Amersfoort

Het Nederlands Dagblad (ND) verhuist van Barneveld naar Amersfoort. De christelijke krant betrekt een pand aan de Berkenweg, dichtbij station Amersfoort. Dat meldde de uitgever van het ND zaterdag.

De verhuizing van het bedrijf vindt plaats in de laatste week van oktober.

Het ND was sinds 1985 gevestigd op bedrijventerrein De Harselaar in Barneveld. „De bedrijfsvoering was een heel andere, met naast de krant onder meer een groot grafisch bedrijf en een boekenuitgever”, zegt directeur-uitgever Rinder Sekeris. „Anno 2017 zitten we veel te ruim in ons jasje, in een inmiddels verouderd pand. Daarnaast vinden we het bedrijventerrein waar we zitten niet meer passen bij de uitstraling van de krant. Een mediabedrijf moet onder de mensen verkeren.”

Ook wil het ND aantrekkelijk blijven als werkgever. Sekeris: „Jongeren komen allang niet meer allemaal met de auto. Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer is belangrijk, evenals winkels en horeca in de buurt. Aan de Berkenweg konden we dat realiseren, in een prachtig modern, energiezuinig gebouw.”

Tot 1985 was het ND ook in Amersfoort gevestigd, dus de krant keert terug naar haar roots. Sekeris: „Wij horen niet thuis in een stad als Amsterdam, die doorgaans beschouwd wordt als pershoofdstad. Wij zijn geen stadskrant of een krant voor de grachtengordel. Wij maken een krant voor gelovige christenen die in heel Nederland wonen. Een stad als Amersfoort past ons. De keuze was natuurlijk ook een praktische. Een flink deel van ons personeel woont al in deze stad.”

Aan de Grote Koppel in Amersfoort huist het nieuwe journalistieke platform Dag6, een start-up die het ND onlangs samen met de publieke omroep EO opzette.

Het huidige pand van het Nederlands Dagblad in Barneveld wordt gesloopt.