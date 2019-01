Nederlanders werken het vaakst op zondag

Nederlanders werken van alle Europeanen het vaakst op zondag en in de avonden. Dat bleek dinsdag uit cijfers van het kenniscentrum Steunpunt Werk.

Eén op de vijf Nederlanders werkt wel eens op zondag. Dat percentage is in tien jaar tijd met bijna 20 procent gestegen. Onderzoekers van het steunpunt, dat verbonden is aan de universiteit van Leuven, denken dat de flexibele instelling van de Nederlandse economie daar de oorzaak van is. Winkels zijn steeds meer op zondag en in de avonduren open, pakketjes worden steeds meer ook in het weekend bezorgd.

In het Verenigd Koninkrijk werkt 18,2 procent van de bevolking wel eens op zondag. Het land neemt daarmee de tweede plaats in. Ierland en Slowakije delen de derde plaats met allebei 18 procent.

Slowakije neemt als het gaat om het avondwerk ook de derde plaats in, ’s nachts wordt er in dat land zelfs het meest gewerkt van alle Europese landen. Bijna drie op de tien (29,5 procent) van de Nederlanders werkt wel eens in ’s avonds, in heel Europa ligt dat percentage op 13,7 procent.

Opvallend is dat vrouwen duidelijk meer in het weekend werken dan mannen. Bijna 30 procent van de vrouwen is dan niet vrij, bij de mannen is dat 25,5 procent. Op zondag werkt 22,3 procent van de vrouwen en 17,4 procent van de mannen. Dat verschil zou te maken kunnen hebben met de zorgsector waarin relatief veel vrouwen werken.