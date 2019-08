Nederlanders werken aan windpark Taiwan

De Nederlandse maritiem dienstverlener Heerema heeft een klus binnengehaald voor de aanleg van windparken op zee voor de kust van Taiwan. Het bedrijf vervoert en installeert onder andere de funderingen van meer dan honderd windmolens.

Met de werkzaamheden draagt Heerema bij aan twee windparken op 35 tot 60 kilometer van de kust van de provincie Changhua. Die worden ontwikkeld door de Deense energiereus Ørsted. In totaal moeten de windturbines 900 megawatt aan elektriciteit opwekken, wat genoeg is om grofweg 1 miljoen huishoudens in Taiwan van groene stroom te voorzien.

Naast het leggen van funderingen, installeert Heerema ook twee zogeheten substations. Die zorgen voor het vervoer van elektriciteit naar het vasteland. De onderneming bereidt ook de zeebodem voor op de aanlegwerkzaamheden. Het project begint in 2021 en is naar verwachting in 2022 afgerond. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.