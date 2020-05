‘Nederlanders verwachten langdurig geraakt te worden door crisis’

Nederlanders verwachten langdurig geraakt te worden door de coronacrisis. Dat concluderen economen bij De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een enquête onder 5000 mensen. Ruim de helft van de respondenten verwacht dat de economische crisis tussen zes maanden en twee jaar zal duren.

Nederlanders zijn bezorgd over hun werk, inkomen en de waarde van hun bezittingen. Circa een op de zes werknemers houdt er rekening mee dat hij zijn baan in de komende twaalf maanden zal verliezen. Ruim 40 procent van de zelfstandigen verwacht zonder opdrachten te zitten. Meer dan de helft van de respondenten van 65 jaar en ouder gaat ervan uit dat het pensioen wordt gekort. De helft van de ondervraagden houdt in de komende maanden rekening met een forse daling van de waarde van bezittingen zoals woningen en andere beleggingen. Een op de acht Nederlanders verwacht in de komende twaalf maanden moeite te hebben om hun schulden te betalen.

Deze zorgen hebben als gevolg dat een meerderheid minder wil gaan besteden. Als de ondervraagden 1000 euro financiële steun zouden ontvangen, wordt dat vooral gebruikt voor het aanleggen van financiële buffers of het beperken van betalingsachterstanden en terugbetalen van schulden. Slechts in beperkte mate geven mensen dat uit aan extra consumptie dat niet onder basisbehoeften valt.