Nederlanders verbruiken record aan mobiele data

Voor het eerst gebruikten Nederlanders meer dan 200 miljard MB aan mobiele data in een kwartaal. Dat gebeurde in het eerste kwartaal van dit jaar, waarin het dataverbruik steeg met 34,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is niet duidelijk welk deel van de stijging te maken heeft met het extra thuisblijven en thuiswerken als gevolg van de coronacrisis, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Ook mobiel bellen en bellen via breedband namen in het eerste kwartaal van dit jaar toe ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Eerder nam het aantal belminuten juist af. Het grootste deel van de stijging komt doordat meer binnen Nederland werd gebeld, met name van een vaste lijn naar mobiel. Bellen op de traditionele manier neemt wel verder af. In het eerste kwartaal van dit jaar werd 21 procent minder gebeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal sms’jes daalde met 10 procent.

T-Mobile, dat in Nederland is samengegaan met Tele2, heeft volgens het onderzoek de meest dominante positie in de markt voor mobiel internet op basis van mobiel dataverbruik. Ruim de helft van de verbruikte data komt voor rekening van die telecomaanbieder. Het marktaandeel van KPN op mobiel lag op ongeveer een kwart en dat van VodafoneZiggo op 15 à 20 procent.