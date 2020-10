‘Nederlanders tanken vaker duurdere brandstof’

Nederlanders kiezen er vaker voor om een duurdere brandstof te tanken. Dat meldt MultiTankcard op basis van een analyse. Precies een jaar nadat E10 uit de euro 95-pomp begon te stromen, is duidelijk te zien dat veel automobilisten liever meer geld uitgeven voor een premium benzine waar vijf procent minder bio-ethanol in zit (E5).

E5 deed het volgens Paul Roozeman van MultiTankcard mede goed door zorgen rond de invoering van de nieuwe brandstoflabels. De vrees ontstond dat E10 desastreuze gevolgen zou hebben voor de motor van oudere voertuigen, zegt hij. Ook is de duurdere brandstof E5 net wat zuiniger, maar dat verschil is marginaal en hangt af van het type auto.

Tot de coronacrisis in maart bleef de verkoop van E10 redelijk constant, maar dat gold niet voor het duurdere E5, aldus MultiTankcard. Tussen augustus 2019 en 2020 werd er twintig procent meer E5 verkocht en vijf procent minder E10.

E10 is benzine waaraan maximaal tien procent bio-ethanol is toegevoegd. De brandstof werd in 2019 is geïntroduceerd om CO2-uitstoot te beperken: auto’s die op bio-ethanol rijden, stoten net iets minder uit. E10 heet aan de pomp ook wel Euro95/E10, maar bevat twee keer zoveel ethanol als het ‘oude’ Euro95. Aan E5, voorheen onder andere bekend als Euro98, is maximaal 5 procent bio-ethanol toegevoegd.