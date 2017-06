Nederlanders smeden verbond tegen cybercrime

Zes Nederlandse ICT-bedrijven gaan samenwerken op het vlak van cyberveiligheid. Het verbond heeft ten doel om gezamenlijk vitale Nederlandse infrastructuur, zoals havens, sluizen, ziekenhuizen en de luchtverkeersbeveiliging beter te beschermen.

De samenwerking is een idee van voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) Pieter Cobelens. Volgens hem is het essentieel dat belangrijke systemen in Nederland door Nederlandse bedrijven worden beveiligd.

Volgens Cobelens zijn aanvallen door hackers en buitenlandse inlichtingendiensten aan de orde van de dag. „Dit gebeurt zelfs door bevriende overheden. Het is van groot belang dat wij de computers die onze vitale infrastructuur aansturen weten te beschermen tegen deze aanvallen, en wel door bedrijven die het Nederlandse belang te allen tijde voorop kunnen stellen.”

De betrokken bedrijven Legian, Intermax, Grabowsky, Restment, Keylocker en Hudson Cybertec zijn volledig in Nederlandse handen. Daarmee vallen ze onder Nederlandse regels.