Nederlanders shopten meer bij Europese webwinkels

Nederlandse consumenten hebben in het eerste kwartaal van dit jaar flink meer uitgegeven bij webwinkels elders in de Europese Unie. De uitgaven daar stegen tot 480 miljoen euro, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is 18,8 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

De verkopen bij Nederlandse webwinkels stegen in dezelfde periode harder. Die gingen met 20,2 procent omhoog. Als daar wordt gesplitst naar pure webwinkels en multichannel-verkopers, winkels die zowel een webwinkel als een of meerdere fysieke winkels hebben, dan blijkt dat Nederlandse consumenten bij pure webwinkels uit eigen land net als bij buitenlandse webwinkels 18,8 procent meer uitgaven. Multichannel-winkels zagen de omzet met 22,3 procent stijgen.

Het aandeel van buitenlandse webwinkels bij alle online aankopen is nog beperkt, merkt het CBS op. In 2018 waren de buitenlandse onlinewinkels goed voor 2 procent van alle bestedingen online. Nieuwere cijfers heeft het CBS niet.