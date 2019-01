„Nederlanders moeten zich durven verkopen”

Valse bescheidenheid. Dat is de grootste fout die beginnende Nederlandse ondernemers maken, zegt Karen Chupka. De Amerikaanse organiseert elk jaar de grootste technologiebeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Die wordt vanaf komende dinsdag weer gehouden. Duizenden grote en kleine techbedrijven laten zich zien aan de wereld. Onder hen zijn vijftig Nederlandse start-ups, onder leiding van prins Constantijn.

Elke ondernemer moet een verhaal vertellen, aldus Chupka. „Amerikanen doen dat goed, ze kunnen zichzelf verkopen. Nederlanders zijn wat terughoudend, ze hebben een ‘false sense of modesty’”. Volgens Chupka blinkt Nederland uit op twee gebieden: zonne-energie en gezondheidszorg. Een Nederlandse vinding die haar aanspreekt, is de stinkarmband van het Rotterdamse Invi. Die was vorig jaar op CES te zien. Vrouwen kunnen die kapottrekken wanneer ze zich bedreigd voelen. De armband verspreidt dan een stankwolk, die de belager moet afschrikken. Chupka: „Het is anders, het is gemakkelijk te begrijpen, het is praktisch.”

Technologie kan het leven beter maken, aldus Chupka. „De oudste ondernemer op onze beurs was een Amerikaanse vrouw van over de 80, zonder achtergrond in de technologie. Ze was het zat om berichten te lezen over kinderen die omkwamen in snikhete auto's. Ze ontwikkelde een sensor. Als die merkt dat iemand in een auto is blijven zitten, gaat een alarm af.”

Nederland heeft een eigen paviljoen op de show in Las Vegas. Delegatieleider prins Constantijn is voorman van de StartupDelta, de belangenvereniging van beginnende bedrijfjes. Hij neemt vijftig van die start-ups mee. Een daarvan is Lightyear uit Helmond. Dat maakt gezinsauto's die op zonne-energie rijden. Het bedrijf is in 2016 opgericht door vijf studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven. Zij deden in het verleden mee aan een belangrijke race voor zonne-auto's door Australië.

De Rotterdamse SpeakSee is een microfoontje dat opvangt wat mensen zeggen en dit uitschrijft, zodat doven en slechthorenden een gesprek kunnen volgen. UVisio uit Eindhoven heeft een apparaatje ontwikkeld dat de UV-straling meet en via een app waarschuwt wanneer het tijd is om weer zonnebrandcrème te smeren. 20Face uit Enschede maakt technologie voor gezichtsherkenning. Het bedrijf houdt onder meer een proef bij voetbalclub Heracles. Vipklanten kunnen hun eigen gezicht gebruiken om bij wedstrijden het stadion binnen te komen.