Nederlanders kopen weer volop huizen in Spanje

De crisis is amper voorbij maar buitenlanders staan in Spanje alweer in de rij om een nieuw huis te kopen. Nederlanders horen bij de top vijf. En het zijn niet alleen pensionado’s die de Spaanse zon opzoeken. „Mensen willen nu genieten. Wat later komt, zien ze dan wel.”

Even snel een foto maken in het park naast de Sagrada Familia en dan vlug door naar de volgende afspraak: makelaar Paul van den Hout (1957) heeft het druk. Zijn kantoor om de hoek van de beroemde kathedraal in de Spaanse stad Barcelona gonst van de activiteit.

De crisis mag dan voor lang niet alle Spanjaarden achter de rug zijn, het geldt in elk geval wél voor de vastgoedsector. Buitenlandse kopers hebben daar een belangrijk aandeel in. In 2017 kochten 61.000 buitenlanders een woning in Spanje. Daarmee ging het record van tien jaar geleden aan diggelen. Voor het eerst werd de grens van 60.000 niet-Spaanse kopers overschreden.

Nederlanders

Ook steeds meer Nederlanders zoeken een eigen plek onder de Spaanse zon. Vorig jaar waren dat er 1600. Volgens het Spaanse vastgoedregister zijn Nederlanders na Belgen, Noren, Zweden en Russen degenen die verhoudingsgewijs de meeste nieuwe woningen kopen.

Bijna de helft (48 procent) van de Nederlandse kopers kiest voor een pand van meer dan 100 vierkante meter. Geen andere nationaliteit heeft zo’n uitgesproken voorkeur voor grote woningen. Vooral een vakantieverblijf aan de kust is gewild.

Kopers en markt zijn echter divers. Van den Hout heeft zich toegelegd op Barcelona en omgeving. „De Nederlanders zijn weer helemaal terug”, stelt hij met voldoening vast. Dat is cruciaal voor zijn zaak, die voor zo’n 70 procent op Nederlandse klanten drijft.

„Van 2010 tot 2013 hebben we hier moeilijke jaren gehad”, zegt de in Tilburg geboren makelaar. Daarna trok de markt langzaam aan, en vanaf 2016 ging het weer goed. „Je zag ineens dat de buitenlanders weer interesse hadden in Spanje.”

Aanbod

Door de klappen van de crisis waren de prijzen flink gekelderd. Maar intussen is de koopjesmarkt alweer helemaal verdwenen. De vraag is groot en het woningaanbod in Groot-Barcelona beperkt. „Een goed geprijsd huis wordt binnen twee tot drie maanden verkocht”, zegt Van den Hout.

Maar wat is goed geprijsd? Volgens Van den Hout kun je vanaf 250.000 euro in Barcelona een klein appartement kopen waar je meteen in kunt trekken. Een wat grotere woning lukt voor dat geld ook wel, maar daar zul je dan het een en ander aan moeten vertimmeren.

De meeste klanten van Van den Hout zijn tussen de veertig en vijftig jaar. Sommigen willen een tweede huis voor hun gezin op een mooie plek in de stad of in de omgeving. Anderen investeren om het huis te gaan verhuren. Met de explosieve stijging van de huurprijzen van de voorbije jaren levert dat een aantrekkelijk rendement op.

Ook de Spanjaarden kopen weer meer woningen. Daardoor daalde het aandeel van de buitenlandse kopers in het totale aantal transacties vorig jaar licht naar 13,1 procent. Maar aan de Middellandse Zeekust is het aandeel buitenlanders een veelvoud daarvan.

Alicante

Koploper in dit opzicht is de provincie Alicante. Daar komt 41 procent van de kopers uit het buitenland. Rinus van Vliet (1954) is hier al twintig jaar actief. Ook zijn klantenkring bestaat voor driekwart uit Nederlanders en Vlamingen. Wat merkt hij van de opleving?

„Ik heb het drukker dan ooit”, zegt Van Vliet in een telefoongesprek vanuit zijn makelaarskantoor in El Campello. „Sinds vorig jaar hebben we er nu twee mensen bij en we komen nog niet door het werk heen.”

Pensionado’s

Zijn werkgebied, de Costa Blanca, staat bekend als het eldorado van de pensionado’s. Maar dat cliché is verleden tijd.

Toen Van Vliet in 1998 begon waren de meeste kopers boven de zestig. Nu zijn het overwegend mensen van begin vijftig. „De mensen willen nu genieten. Wat later komt, zien ze dan wel”, zegt hij. Het lage rendement op banktegoeden is daarbij een factor die menigeen over de streep trekt.

Een huis dicht bij de kust, een goede internetverbinding om vanuit Spanje gewoon door te kunnen werken, winkels en barretjes in de buurt, dat is wat Nederlandse klanten bij Van Vliet zoeken. En daar is een zekere haast bij geboden. Rustig afwachten tot verdere prijsdalingen is er niet meer bij. Want na zeven jaar beginnen de prijzen weer te stijgen.