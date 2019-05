Nederlanders kopen meer online bij EU-winkels

Nederlandse consumenten hebben vorig jaar voor 1,6 miljard euro aan spullen gekocht bij buitenlandse webwinkels uit de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld het Duitse Zalando en het Britse Asos. Dat is een stijging van 17 procent vergeleken met een jaar eerder, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bedrag is exclusief btw.

De internetverkopen van in Nederland gevestigde webwinkels steeg vorig jaar met 18 procent. Nederlandse detailhandelaren die zich uitsluitend richten op onlineverkopen zetten in 2018 bijna 13 procent meer om. Bij winkeliers met zowel een fysieke winkel als een webwinkel vielen de internetverkopen in 2018 ruim een kwart hoger uit.

Net als bij de Europese webwinkels blijft het groeitempo van de Nederlandse webwinkels hoog, maar is er sinds 2015 wel sprake van een groeivertraging. In 2015 nam de omzet van Nederlandse webwinkels nog met 22 procent toe.