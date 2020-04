Nederlanders kochten voor 2 miljard euro in Europese webwinkels

Nederlanders hebben vorig jaar bijna 2 miljard euro uitgegeven in webwinkels uit andere landen in de Europese Unie. Dat is circa een vijfde meer dan in het jaar daarvoor, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers uit een lopend onderzoek.

Met name in het vierde kwartaal van 2019 bestelden Nederlanders veel in Europese webwinkels. De uitgaven stegen in die periode tot 553 miljoen euro exclusief btw, een recordniveau. De verkopen van Nederlandse webwinkels stegen in dat kwartaal minder hard dan die van Europese webshops, merkt het CBS op.

De aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels vormen een relatief klein deel van de totale uitgaven van de mensen in de detailhandel, schrijven de onderzoekers. In 2019 ging het om nog geen 2 procent van de totale omzet van de Nederlands detailhandel.

Of het om Nederlandse of buitenlandse webwinkels gaat, is volgens het CBS voor een consument niet altijd goed te zien. Webwinkels hebben vaak in meerdere talen consumenteninformatie beschikbaar en buitenlandse webwinkels kunnen een Nederlandse versie hebben.