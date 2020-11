‘Nederlanders kochten tijdens eerste golf meer online en lokaal’

Zowel online shoppen als lokaal winkelen nam toe tijdens de coronamaatregelen in de eerste golf in het voorjaar. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van betaalplatform Adyen.

Consumenten die voorafgaand aan de pandemie alleen bij fysieke winkels kochten, deden online gemiddeld 40 procent meer uitgaven dan voorheen. Ook bleven Nederlandse consumenten tijdens de eerste lockdown trouw aan lokale winkeliers. De helft van de Nederlanders kocht meer lokaal om winkels in de buurt open te houden. Op Europees niveau was dit gemiddeld 66 procent.

De behoefte aan online winkelen zal waarschijnlijk voorgoed anders zijn, aldus de onderzoekers. Ruim een kwart van de Nederlanders geeft aan blijvend meer online te kopen. Ook geeft 62 procent van de Nederlanders aan dat zij hopen dat winkeliers die tijdens de pandemie begonnen met online verkoop, dat blijven doen.

De online verkoop blijkt tijdens de pandemie een levensader voor winkelbedrijven: 28 procent van de Nederlanders kocht meer online. Toch betekent dat niet het einde voor fysieke winkels, want bijna twee derde van de Nederlanders geeft nog steeds de voorkeur aan een bezoek aan de winkelstraat. Ruim de helft kijkt ernaar uit om na de pandemie te gaan shoppen.

De helft van de winkeliers die zowel online als in een fysieke winkel zijn producten verkocht, had tijdens de eerste golf ongeveer dezelfde omzet als voor de pandemie. De daling van de verkoop in de fysieke winkels werd bij veel van deze ondernemers gecompenseerd door de verkoop online.