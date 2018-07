„Nederlanders kampioen pakketjes terugsturen”

Nederlandse consumenten sturen geregeld via het internet gekochte producten terug naar de webwinkel. Volgens pakketbezorger DPD is Nederland met een retourcijfer van 9 procent op dit vlak koploper in Europa.

De helft van alle teruggestuurde pakketjes in Nederland bestaat uit kleding. Andere landen waar veel geretourneerd wordt zijn Groot-Brittannië, België en Zwitserland. Daar gaat het om 8 procent van de gevallen. DPD baseert zich op een internationaal onderzoek dat is uitgevoerd door Kantar TNS onder 24.871 e-shoppers uit 22 landen, onder wie 1023 Nederlanders.

Volgens directeur Eric Dietz van DPD Nederland is het aantal retourzendingen de afgelopen jaren enorm toegenomen, parallel aan de stijging van online-aankopen. Terugsturen kan bijvoorbeeld via speciale pakketpunten. DPD heeft meer dan 32.000 van dat soort punten in 26 landen.

Onderaan de lijst staan Rusland, Hongarije, Slovenië en Estland met een retourcijfer van 2 procent.