Nederlanders betaalden 7,5 miljard keer contactloos

Sinds het in 2014 voor het eerst kon, hebben Nederlanders ruim 7,5 miljard contactloze betalingen gedaan. Die mijlpaal werd begin deze week bereikt, meldt Betaalvereniging Nederland. Inmiddels worden bijna zeven op de tien betalingen verricht zonder dat de pinpas in het pinapparaat wordt gestoken.

Contactloos betalen zonder pincode kan voor bedragen tot 25 euro. Steeds vaker worden ook hogere bedragen contactloos verricht. Dan moet nog wel een pincode worden ingegeven. Ook contactloos betalen zonder pinpas is in opkomst. Dat kan bijvoorbeeld met een smartwatch, smartphone of een andere zogeheten wearable. Ruim 10 procent van de betalingen wordt inmiddels zo gedaan.

Vooral in de horeca en in de supermarkt betalen Nederlanders vaak contactloos. Volgens Betaalvereniging Nederland is contactloos betalen „al gauw twee keer zo snel”.