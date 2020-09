‘Nederlanders bellen vaker tijdens coronacrisis’

Nederlanders belden tijdens de coronacrisis meer dan normaal, zowel mobiel als met een vast toestel. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van cijfers over de eerste helft van het jaar. Het dataverbruik was de afgelopen tijd juist minder dan gebruikelijk, waarschijnlijk omdat veel mensen thuis wifi gebruikten en minder vaak onderweg mobiele data nodig hadden, aldus de toezichthouder.

Het aantal belminuten voor mobiel steeg in de meetperiode met 23 procent, voor vaste telefonie was dat 19 procent. In voorgaande jaren nam het aantal belminuten juist af. Het verbruik van mobiele data steeg in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 licht, met 2,5 procent. Dat is veel minder dan de kwartalen en jaren ervoor. Zo bedroeg de groei in dezelfde periode vorig jaar nog 18 procent.

Steeds meer consumenten maken gebruik van bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement op telefonie, televisie of internet. Het aantal bundels bereikte in het eerste halfjaar van 2020 voor het eerst 7 miljoen abonnementen.

In totaal zijn in Nederland 7,45 miljoen huishoudens aangesloten op internet. Van alle huishoudens is 47 procent aangesloten via de kabel, 33 procent via koper en 20 procent via glasvezel.