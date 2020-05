Nederlanders beginnen weer zonvakanties voor deze zomer te boeken

Nederlanders beginnen weer vliegvakanties naar Zuid-Europa voor deze zomer te boeken. De afgelopen tien dagen stegen boekingen van vliegtickets in juni en juli naar zonnige bestemmingen in Europa met 190 procent, laten cijfers van website Vliegtickets.nl zien. Ook budgetluchtvaartmaatschappij Transavia ziet sinds kort boekingen voor de komende maanden weer toenemen.

Vergeleken met april liggen de boekingen voor vliegtickets met vertrek deze zomer ruim drie keer hoger, aldus Vliegtickets.nl. De populairste bestemmingen zijn momenteel Spanje en Portugal. Dat heeft volgens de vliegticketwebsite te maken met de duidelijkheid die de landen aan reizigers gaven. Spanje verwelkomt toeristen weer vanaf 1 juli, zonder dat die voor twee weken in isolatie hoeven te gaan. De deuren van Portugal staan al sinds afgelopen week open. Italië, dat vanaf begin juni weer toeristen toelaat, haalde de top 10 van geboekte bestemmingen niet.

Transavia merkt eveneens dat boekingen met name voor Portugal en Spanje hoog liggen. Volgens de woordvoerster zijn de eerste reizigers vooral mensen die naar een tweede huis in de zon vliegen of mensen die voor hun werk reizen. Maar ook toeristen zullen in de eerste vliegtuigen, die Transavia vanaf 4 juni weer inzet, zitten. Transavia vliegt vanaf Amsterdam aanvankelijk op zes bestemmingen in Zuid-Europa. Elke week wordt gekeken of er meer bestemmingen bij kunnen.

Branchegenoot easyJet, die nog geen startdatum gaf voor het hervatten van vluchten vanaf Amsterdam, noemt het aantal boekingen vanaf de tweede helft van juni „bemoedigend”. De prijsvechter herstart zijn vluchtschema vanaf 15 juni voornamelijk met binnenlandse routes in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, en Italië.

Reisorganisatie TUI, die aangeeft vanaf juli weer klaar te staan voor vliegvakanties, ziet interesse toenemen bij potentiële reizigers die naar de reisbureaus komen met vragen. Dat vertaalt zich vooralsnog niet in hogere boekingen in juli en augustus. Voor begin september en het najaar ziet TUI wel een toename. TUI wil vanaf juli vakantiegangers naar een beperkt aantal bestemmingen brengen zoals Griekse en Spaanse eilanden en het Turkse Antalya.

Reiskoepel ANVR ziet dat er bij consumenten een brandende vraag is wanneer ze weer kunnen reizen. De organisatie wijst naar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Op dit moment staat de wereld nog voor Nederland op oranje, dus niet-essentiële reizen worden afgeraden. We hopen dat het weer snel kan”, aldus de ANVR. Volgende week beloofde de overheid met meer duidelijkheid over vakantiebeleid te komen.