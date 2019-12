Nederlanders actief met zonne-energie Nigeria

Het Nederlandse Lumos Global maakt werk van zonne-energie in Nigeria. Tegen 2025 wil de onderneming, die is gespecialiseerd in zogeheten off-grid-systemen, een miljoen huishoudens in het land van stroom hebben voorzien.

De Nigeriaanse overheid maakten onlangs bekend dat het een deel van de financiering van 75 miljoen dollar die de Wereldbank toekende aan Lumos voor zijn rekening neemt. Met het geld kan Lumos zijn activiteiten in Nigeria verder uitrollen. Daarbij geldt de Lumos-oplossing als kansrijk, omdat het niet afhankelijk is van het doorgaans onbetrouwbare energienetwerk in het Afrikaanse land.

Momenteel heeft slechts 60 procent van de bevolking in Nigeria toegang tot stroom. Lumos, dat al meer dan 100.000 systemen plaatste bij huishoudens, mikt naar eigen zeggen niet alleen op afgelegen gebieden. Ook in steden en dorpen, die regelmatig kampen met stroomstoringen, biedt zonne-energie soelaas.