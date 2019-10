‘Nederlander worstelt meer met vaste lasten’

Ongeveer negen op de tien Nederlanders worstelt dit jaar meer met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Bij de meesten komt dat door de stijging in de vaste uitgaven, bij de rest is een lager inkomen de oorzaak. Dat komt naar voren uit een rondvraag in opdracht van prijsvergelijker Pricewise.nl onder duizend mensen.

Gemiddeld geeft men het meest uit aan huur of hypotheek, tussen 500 en 800 euro per maand. Daarop volgen de uitgaven aan onderwijs en kinderopvang, gevolgd door verzekeringen. Maandelijkse schuld- en energielasten zijn ook relatief hoog. De uitgaven aan water en mobiele telefonie vallen relatief mee. Internet, tv en vaste telefonie kosten de ondervraagden maximaal 100 euro per maand.

In het komende jaar verwacht Pricewise verdere stijgingen van de vaste lasten. De kenners bij de prijsvergelijkingssite wijzen in het bijzonder op de zorgpremies die in 2020 op jaarbasis volgens de miljoenennota met zo’n 36 euro zullen stijgen.