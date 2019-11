Nederlander wordt baas van gamestak Sony

Sony vertrouwt zijn game-afdeling toe aan de Nederlander Hermen Hulst. Die wordt hoofd van Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Daaronder vallen vijftien studio’s die games voor de PlayStation maken. Onder leiding van Hulst moeten zij games gaan maken voor de PlayStation 5, die volgend jaar op de markt komt.

Hulst is oprichter en directeur van de Amsterdamse gamemaker Guerrilla Games. Die werd in 2000 opgericht en is sinds 2005 eigendom van Sony. Guerrilla heeft games als Killzone en Horizon Zero Dawn gemaakt, die op de PlayStation gespeeld kunnen worden. Guerrilla was ook betrokken bij de nieuwe actiegame Death Stranding, die vrijdag uitkomt.

Hulst volgt de Japanner Shuhei Yoshida op. Die krijgt de opdracht om de banden van Sony met kleine, onafhankelijke gamemakers te verbeteren.