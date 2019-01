Nederlander wil fors bezuinigen bij Audi

Bram Schot, de Nederlandse topman van Audi, wil miljarden euro’s gaan bezuinigen bij de maker van luxe auto’s van het Volkswagenconcern. Ook wil hij nog krachtiger inzetten op elektrische auto’s. Dat heeft hij laten weten aan Manager Magazin.

„We moeten het gevoel van urgentie aanwakkeren”, tekent het Duitse zakenblad op uit de mond van de Nederlander. „We moeten sneller knopen doorhakken en meer risico durven nemen.” Hij streeft ernaar dat de kosten tegen 2022 met 15 miljard euro zijn teruggebracht.

Het plan is nog in ontwikkeling maar gaat waarschijnlijk werkgelegenheid kosten, aldus Manager Magazin. Door veel toekomstige vacatures niet op te vullen zou Audi het personeelsbestand met zo’n 3 procent per jaar kunnen laten inkrimpen.

Besparingen zijn erg belangrijk binnen het Volkswagenconcern, gezien de vele miljarden die de Duitsers kwijt zijn aan boetes en compensatie vanwege het sjoemelsoftwareschandaal. Audi heeft daarbij een lastig jaar achter de rug, waarin de verkopen terugliepen onder druk van nieuwe emissie-eisen voor auto’s. Audi stelde onlangs wel hoge verwachtingen te hebben van de e-tron, zijn eerste elektrische auto.