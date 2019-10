‘Nederlander voelt weinig voor delen bankdata’

De Nederlandse consument voelt nog weinig voor het delen van bankdata. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is er sprake van een afwachtende houding bij veel mensen. Daarbij zouden consumenten meer vertrouwen hebben in banken als het gaat om het gebruik van betaalgegevens dan in techbedrijven.

DNB baseert zich op een onderzoek onder ruim 2600 mensen. Verreweg de meeste ondervraagden leken niet van plan om hun bankgegevens te laten gebruiken voor nieuwe aan hen te verlenen diensten. Slechts een klein deel van de consumenten zei wel bereid te zijn om toestemming te geven aan bedrijven voor toegang tot de betaalrekening.

De mogelijkheid om derde partijen, zoals een andere bank of een fintechbedrijf, toegang te laten verkrijgen tot iemands bankgegevens is ontstaan door een nieuwe Europese betaalrichtlijn. De consument zelf moet daar dan wel mee instemmen. In Nederland is de bijbehorende wetgeving begin dit jaar ingevoerd en sinds afgelopen maand kunnen banken en andere partijen hun klanten benaderen met voorstellen. Het delen van bankdata kan handig zijn voor bijvoorbeeld een digitaal huishoudboekje.