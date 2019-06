Nederlander topman Colombiaanse Avianca

De Nederlander Anko van der Werff wordt de nieuwe topman van de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca. Van der Werff werkte eerder voor onder meer Air France-KLM en Qatar Airways. Hij was recent de commercieel directeur van Aeroméxico.

Van der Werff staat voor de zware opgave het noodlijdende Avianca erbovenop te helpen. Het Colombiaanse concern zette in het eerste kwartaal van dit jaar zijn grootste verlies sinds 2015 in de boeken. Van der Werff is de opvolger van Herman Rincon, die in april zijn baan opzegde.

Avianca is de op een na grootste luchtvaartmaatschappij in Latijns-Amerika met 76 directe vliegbestemmingen in 27 landen in Zuid- en Noord-Amerika en Europa. Van der Werff begint per 15 juli aan zijn nieuwe functie.