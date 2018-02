Nederlander topman bij cosmeticamerk Avon

De Nederlander Jan Zijderveld is de nieuwe topman van het Amerikaanse cosmeticamerk Avon. Zijderveld volgt per direct Sheri McCoy op die al eerder had aangegeven terug te willen treden.

De 52-jarige Zijderveld werkte 30 jaar voor Unilever. Tot zijn vertrek eind vorig jaar had hij daar de leiding over de Europese tak van het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern. Eerder werkte hij op posities over de hele wereld voor het Brits-Nederlandse bedrijf.

Het 130 jaar oude Avon is bekend van zijn directe verkoop aan consumenten door middel van verkopers. Het bedrijf gaat gebukt onder felle concurrentie van onder meer L’Oréal. Een aantal activistische investeerders riepen Avon vorige week nog op zichzelf te koop te zetten. Avon splitste al eerder zijn slecht draaiende Amerikaanse divisie af.