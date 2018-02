„Nederlander spaart graag”

Iets meer dan de helft van de Nederlanders is tevreden over de hoeveelheid vrij te besteden spaargeld dat ze hebben. Nergens in Europa is dat percentage zo hoog, blijkt uit onderzoek van ING in dertien Europese landen. Nederlanders sparen bovendien liever dan dat ze geld uitgeven.

Het vrij besteedbare spaargeld ligt bij Nederlandse huishoudens lager dan in andere landen. Dat heeft te maken met ons pensioensysteem, waardoor het pensioengeld vastzit in een pensioenfonds. Desondanks is 51 procent van de huishoudens tevreden. In Duitsland is dat 40 procent en in België 34 procent.

Dat Nederlanders van sparen houden, blijkt uit het feit dat twee derde aangeeft niet meer voldoening te halen uit uitgeven dan uit sparen. In veel andere Europese landen behaalt ook minder dan de helft van de mensen meer voldoening uit kopen. Frankrijk is een uitzondering. Daar geeft 58 procent van de mensen aan geld uitgeven fijner te vinden dan sparen.