Nederlander rijdt dure snelwegpomp voorbij

Er zijn momenteel in Nederland meer onbemande dan bemande tankstations. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal onbemande locaties verviervoudigd, van 575 halverwege 2003 tot 2098 begin dit jaar. Dat bleek maandag uit cijfers van branchevereniging Bovag.

Het totale aantal tankstations nam in deze periode af met 2,7 procent tot 4121.

Volgens Bovag verdwijnt het „klassieke kleinschalige winkeltje” bij de pomp in hoog tempo. Bij de bemande tankstations verrijzen steeds meer volwaardige gemakswinkels: in 2003 waren dat er nog 293 en sindsdien steeg dat aantal met twee derde naar 485 begin dit jaar. In de afgelopen zeven jaar verdubbelde het aandeel van grote shops van bijna 8 naar bijna 15 procent. Intussen zijn er ruim 300 van zulke tankstationswinkels met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter.

Spar

Supermarktketens zoals Albert Heijn en SPAR werken steeds vaker samen met tankstation, schreef TankPro, het vakblad voor tankstations, al eerder deze maand. De populaire winkelformule biedt de snelle voorbijganger de mogelijkheid om tijdens een tankbeurt diverse levensmiddelen te kopen. Naast veel maaltijden, salades en soepen voor thuisconsumptie, hebben de winkels ook veel dagelijkse boodschappen in het schap liggen.

In Nederland is het winkelconcept vanaf 2017 in opkomst. Het doel ervan is dat klanten altijd en overal hun gewone boodschappen kunnen doen. Langs snelwegen zou dat 24 uur per dag moeten kunnen, aldus TankPro.

Lpg

Verder tonen de cijfers van Bovag een historisch dieptepunt in de verkoop van lpg. Aan het begin van deze eeuw werd er in Nederland nog meer dan een miljard liter autogas getankt, maar in 2017 was dat nog maar 276.000 liter.