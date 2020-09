‘Nederlander nog nooit zo vaak naar garage als in 2019’

Nederlanders zijn vorig jaar een recordaantal keren met hun auto naar de garage gegaan voor onderhoud. Tegelijk is een beurt of reparatie de afgelopen jaren goedkoper geworden, meldt brancheorganisatie RAI Vereniging.

Vorig jaar steeg het aantal onderhoudsmomenten met bijna 11 procent naar 17,9 miljoen. In totaal zette de branche in 2019 bijna 4 miljard euro om. Dat was het hoogste niveau sinds 2012. „Het is bemoedigend om te zien dat automobilisten onderhoud niet meer uitstellen. Na jaren van terugval, zien steeds meer mensen de waarde van onderhoud in voor de conditie van het voertuig”, zegt voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging.

Volgens de brancheorganisatie werd in 2019 gemiddeld 461 euro per jaar aan onderhoud besteed. In 2010 lag dit bedrag op 670 euro. Het meeste geld wordt aan APK en periodiek onderhoud uitgegeven.