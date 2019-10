Nederlander krijgt hoge baan bij Wereldbank

De Nederlander Axel van Trotsenburg is benoemd tot operationeel directeur van de Wereldbank. Dat maakte de organisatie, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om landen te helpen bij hun ontwikkeling en armoede te bestrijden, dinsdag bekend.

Van Trotsenburg was sinds begin september al waarnemend topman van de Wereldbank. In zijn nieuwe rol zal de econoom onder meer toezicht houden op het operationele programma van de Wereldbank, die leningen verstrekt aan arme landen. President van de Wereldbank is de Amerikaan David Malpass.

Van Trotsenburg, die ook de Oostenrijkse nationaliteit heeft, was al werkzaam bij de Wereldbank, onder meer in Azië en Latijns-Amerika.