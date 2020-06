Nederlander komt aan hoofd bij luxemerk Rolls-Royce

De Nederlander Frank van Meel wordt het nieuwe hoofd van het bekende Britse automerk Rolls-Royce, onderdeel van het Duitse BMW. Dat bevestigde BMW tegen vakblad Automobilwoche. Ook zal hij de leiding krijgen over de luxemodellen van BMW met de 7- en 8-serie.

Van Meel neemt de functie over van Frank Weber die de nieuwe directeur voor ontwikkeling bij BMW gaat worden. De Nederlander was eerder topman van de afdeling voor voertuigontwikkeling bij BMW en van het onderdeel BMW M, dat zich bezighoudt met sportvarianten van de auto’s van het Beierse bedrijf. Daarvoor was hij werkzaam bij Audi.