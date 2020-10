Nederlander geeft recordbedrag uit bij webwinkels

CORONAVIRUS

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders hebben in het tweede kwartaal een recordbedrag uitgegeven bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie en de omzet van Nederlandse webwinkels groeit harder dan ooit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Volgens het statistiekbureau heeft de coronapandemie naar alle waarschijnlijkheid de internetomzet omhoog gestuwd.

Nederlandse consumenten gaven in het tweede kwartaal 696 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is op jaarbasis 37 procent meer.

De verkopen bij Nederlandse webwinkels stegen in het tweede kwartaal vergeleken met een jaar eerder met 55 procent. Dat is de snelste groei ooit gemeten. Het CBS maakt onderscheid tussen pure webwinkels en zogenoemde multichannelers, bedrijven die zowel via fysieke winkels als internet verkopen. De omzet van pure webwinkels in Nederland groeide met 45 procent. Bij de multichannelers was de onlineverkoop in het tweede kwartaal 68 procent hoger.