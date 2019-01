Nederlander geeft meer geld uit aan vakanties

Nederlanders geven meer geld uit aan vakanties en blijven langer weg. Dit meldt toerismeonderzoeksbureau NBTC-NIPO op basis van een enquête onder circa 8000 mensen.

In het afgelopen jaar ging 83 procent van Nederlanders op vakantie. Een gemiddelde vakantieganger ging drie keer per jaar op pad en bleef elke keer voor ruim acht nachten weg, gemiddeld 1 procent langer dan het jaar ervoor. Door de bank genomen werd er 2 procent meer gespendeerd aan vakanties dan in 2017. Bij elkaar kwamen de vakantie-uitgaven tot een totale besteding van 19,8 miljard euro.

De interesse in vliegvakanties naar de Middellandse Zee is in het afgelopen jaar sterk gestegen, er werd 4 procent meer geboekt dan in 2017. Turkije zorgde deels voor deze opleving. Het land kroop terug naar de laatste plaats in de top 10 van de meest populaire buitenlandse bestemmingen. In de jaren hiervoor was Turkije een beetje uit de gratie vanwege de mislukte staatsgreep van 2016, diverse terreuraanslagen en de diplomatieke rel met Nederland.

Duitsland, Frankrijk en Spanje bleven de meest populaire buitenlandse vakantielanden. Vakantie vieren in eigen land was in het afgelopen jaar iets minder populair dan in het jaar daarvoor. De meest bezochte provincies bleven Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Drenthe en Zuid-Holland zagen de grootste toename in vraag ten opzichte van 2017.

Nederlanders moeten zich overigens beter voorbereiden op hun vakantie, zeker als ze naar een bestemming buiten Europa gaan. Die oproep doet minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat Nederlanders het afgelopen jaar veelvuldig naar verre landen reisden maar zich vaak niet goed informeerden over de bestemming.

28 procent van de Nederlanders die het afgelopen jaar op vakantie gingen naar een land buiten Europa (inclusief Rusland en Turkije) raadpleegde het reisadvies voor het land en 37 procent van deze groep informeerde zich over vaccinaties of malariatabletten voordat ze op reis gingen. 18 procent van de reizigers zocht informatie op over wetten en gebruiken in dat land, stelt het ministerie.

Uit het onderzoek dat NBTC-NIPO Research deed, blijkt dat veiligheid een belangrijke factor is bij de keuze van een vakantiebestemming. Ongeveer twee derde van de ondervraagden noemt de gezondheidssituatie in een land van belang, voor 61 procent van de Nederlanders is terrorismedreiging een belangrijke factor bij de afweging of ze wel of niet naar een land gaan.