Nederlander directeur commerciële vliegtuigentak Embraer

De Nederlander Arjan Meijer is benoemd tot directeur van de commerciëlevliegtuigentak van de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer. De 47-jarige Meijer was al commercieel directeur bij die afdeling. Embraer maakt kleine vliegtuigen met tot 150 zitplaatsen voor de middellange afstanden. Een verkoop van die divisie aan de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing ging eerder dit jaar niet door na bezwaren van toezichthouders.

De 47-jarige Meijer werkt sinds 2016 bij Embraer. Daarvoor was luchtvaartmaatschappij KLM zijn werkgever. Hij had daar onder meer de leiding over de technische dienst van dochter Cityhopper.