Nederlander Bram Schot ‘vaste’ topman Audi

De Nederlander Bram Schot is benoemd tot topman van het Duitse automerk Audi. Hij gaf eerder al op tijdelijke basis leiding aan het bedrijf uit Ingolstadt, na de arrestatie van voormalig topman Rupert Stadler in juni.

De vaste aanstelling van de in Rotterdam geboren Schot (1961) geldt per 1 januari. Hij trad in september 2017 toe tot het bestuur van Audi als directeur marketing en verkoop. Hij werkte daarvoor bij moederconcern Volkswagen.

Stadler werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dieselfraude. In oktober werd hij ontslagen door Audi. Inmiddels is Stadler op vrije voeten gesteld.